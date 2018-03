Nets a uma partida da final da NBA O New Jersey Nets derrotou em casa, nesta quinta-feira, o Detroit Pistons por 97 a 85 e ficou a uma vitória de se classificar para a grande final da NBA, pelo segundo ano seguido. Os Nets somam 3 a 0 na série melhor-de-sete válida pela final da Conferência Leste e jogam a quarta partida, no próximo sábado, diante de sua torcida. Com o resultado, o New Jersey somou a nona vitória consecutiva nos playoffs deste ano, a quarta maior seqüência na história das finais da NBA . Pelas quartas-de-final, o New Jersey venceu as duas últimas partidas contra o Milwaukee Bucks e marcou 4 a 0 diante do Boston Celtics nas semifinais. Jason Kidd encabeçou os Nets, com 34 pontos, 12 rebotes e seis assistências, seguido por Kenyon Martin, que marcou 19 pontos. Pelos Pistons, Richard Hamilton foi o cestinha, com 21 pontos. Nesta sexta-feira, em Dallas, San Antonio Spurs e Dallas Mavericks fazem a terceira partida da final da Conferência Oeste. A série está empatada por 1 a 1.