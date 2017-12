Nets atropelam Raptors na NBA O ala Richard Jefferson, com 35 pontos, foi o principal jogador na primeira vitória da temporada 2005/2006 da NBA do New Jersey Nets. O jogo, em Toronto, foi contra o Toronto Raptors, do brasileiro Rafael Baby Araújo, e teve o resultado de 102 a 92 para os visitantes. Além de Jefferson, que pegou 11 rebotes e fez cinco assistências, também se destacou Vince Carter, ex-estrela dos Raptors, com 20 pontos, sete rebotes e seis assistências. Outros resultados: Denver Nuggets 107, Trail Blazers 68; Detroit Pistons 82, Boston Celtics 81; San Antonio Spurs 102, Cleveland Cavaliers 76; Charlotte Bobcats 110, Filadélfia Sixers 93; Memphis Grizzlies 94, Orlando Magic 85; Washington Wizards 86, New York Knicks 75; Los Angeles Clippers 92, Atlanta Hawks 77; Utah Jazz 91, Golden State Warriors 85; Seattle Supersonics 107, Minnesota Timberwolves 102.