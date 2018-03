Nets avançam para a final do Leste na NBA Foi necessário que se jogassem duas prorrogações, mas a noite de segunda-feira consagrou a primeira equipe finalista de Conferência na temporada 2002/03 da liga norte-americana de basquete, a NBA. Jogando na casa do adversário, o time do New Jersey Nets derrotou o Boston Celtics por 110 a 101, fechou a série melhor-de-sete partidas em quatro a zero e avançou ? pelo segundo ano consecutivo - para a disputa que decidirá o representante do Leste na grande final da NBA. Os Nets agora aguardam seu adversário, que sairá do confronto entre Detroit Pistons e Philadelphia 76ers, até o momento empatados com duas vitórias para cada lado.