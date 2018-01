Nets batem Lakers em Los Angeles A equipe do Los Angeles Lakers conseguiu passar à frente do marcador quando faltavam apenas 47,6 segundos para o final do jogo, na madrugada deste sábado no Staples Center, em Los Angeles, mas uma cesta de três pontos de Kerry Kittles estabeleceu a vitória do New Jersey Nets por 89 a 83. O gigante Shaquille O?Neal foi o cestinha da partida, com 27 pontos, mas não pôde impedir que os Nets vingassem a perda do título para o time da Califórnia na final da última temporada. Confira os demais resultados da noite: New York Knicks 90 x 101 Dallas Mavericks Orlando Magic 107 x 110 Phoenix Suns Indiana Pacers 93 x 80 Seattle SuperSonics Boston Celtics 77 x 58 Denver Nuggets Atlanta Hawks 115 x 104 Sacramento Kings Minnesota Timberwolves 88 x 85 Los Angeles Clippers Chicago Bulls 104 x 97 Washington Wizards New Orleans Hornets 96 x 97 Portland TrailBlazers (na prorrogação) Houston Rockets 74 x 98 Detroit Pistons Utah Jazz 90 x 91 San Antonio Spurs