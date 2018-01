Nets batem os Lakers na NBA New Jersey Nets derrotou na noite desta quinta-feira o Los Angeles Lakers por 98 a 71 e assumiu, ao lado do Philadelphia 76ers, a liderança da Divisão do Atlântico, com 17 vitórias e nove derrotas. O jogo foi uma reedição da final da temporada 2001/2002 da NBA. No ano passado, os Lakers conquistaram o tricampeonato em cima dos Nets, com quatro jogos a zero. Esta foi a oitava vitória consecutiva do New Jersey em casa. Das 14 partidas disputadas em Nova Jersey, a equipe perdeu apenas uma. O cestinha foi Jason Kidd, que marcou 27 pontos. Com a derrota, os Lakers continuaram na penúltima posição da Divisão do Pacífico. São 10 vitórias em 27 partidas. O Golden State Warriors estão na lanterna da Divisão, com nove vitórias e 16 derrotas. Kobe Bryant foi o cestinha com 21 pontos. O pivô Shaquille O´Neal pegou quatro rebotes e anotou 19 pontos. Na outra partida da noite o San Antonio Spurs venceu o Sacramento Kings por 83 a 81.