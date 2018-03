Nets batem Pistons e já estão na final da NBA Os torcedores do New Jersey Nets sorriem e se pergutam: ?Quem é o próximo da fila??. Depois de terem eliminado Milwaukee Bucks e Boston Celtics nas duas primeiras fases dos playoffs da liga norte-americana de basquete (NBA), os Nets despacharam na noite deste sábado, com uma convincente vitória por 102 a 82, o Detroit Pistons, time que havia feito a melhor campanha na temporada regular na Conferência Leste. Com o resultado, os Nets fecharam a série melhor-de-sete partidas em acachapantes 4 a 0 e conquistaram o título da Conferência. Agora, é esperar o adversário na grande final da NBA: San Antonio Spurs ou Dallas Mavericks? Que venham os texanos!