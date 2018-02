Nets batem Warriors na NBA Jason Kidd e Richard Jefferson marcaram 22 pontos cada um para ajudar o New Jersey Nets a arrancar uma vitória por 109 a 97 frente ao Golden State Warriors, e assim não decepcionar sua torcida. Com a vitória, o time segue na segunda melhor colocação entre as equipes da Conferência Leste de NBA, logo à frente do Philadelphia 76ers e atrás apenas do Detroit Pistons. Confira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 89 x 110 Philadelphia 76ers Cleveland Cavs 106 x 110 Boston Celtics Chicago Bulls 92 x 107 Sacramento Kings Houston Rockets 102 x 89 Denver Nuggets San Antonio Spurs 101 x 81 Utah Jazz