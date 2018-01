Nets baten Sixers com show de Vince Carter O ala-armador Vince Carter marcou 41 pontos na vitória do New Jersey Nets sobre o Philadelphia Sixers por 112-107, em partida válida pela temporada regular da NBA. Os outros destaques do New Jersey Nets foram o ala Richard Jefferson, com 24 pontos, e o pivô iugoslavo Nenad Krstic, que marcou outros 20. O melhor em quadra pelo Philadelphia Sixers foi o armador Allen Iverson, que marcou 37 pontos. Em San Antonio, os Spurs venceram o Sacramento Kings por 100 a 98. O destaque do da equipe foi o ala Bruce Bowen, que marcou 23 pontos. O ala Tim Duncan conseguiu um "double-double", com 18 pontos e 11 rebotes, enquanto o armador Tony Parker marcou outros 18. O melhor em quadra pelo Sacramento Kings foi o ala-armador Kevin Martin, cestinha da partida com 30 pontos. Em Nova York, os Knicks amargaram sua quarta derrota consecutiva em casa na temporada regular da NBA ao perder para Toronto Raptors por 103 a 100. O destaque do Toronto Raptors ficou com o armador TJ. Ford, que conseguiu um "double-double", com 20 pontos e 10 assistências. O melhor em quadra pelo New York Knicks foi o pivô Eddy Curry, que marcou 27 pontos. Em Memphis, o reserva James Posey marcou uma cesta de três pontos quando faltavam poucos segundos para o fim da partida e garantiu a vitória do Miami Heat sobre o Memphis Grizzlies por 98 a 97. O cestinha do Miami Heat foi o arador Dwyane Wade, com 23 pontos. O destaque do Memphis Grizzlies ficou com o ala Mike Millerm, com 22 pontos, enquanto o reserva Rudy Gay marcou outros 20. Em Chicago, os Bulls venceram o Washington Wizards por 112 a 94. O destaque da equipe foi o reserva Ben Gordon, com 2 pontos, enquanto o ala argentino Andrés Nocioni marcou outros 24. O melhor em quadra pelo Washington Wizards foi o ala Caron Butler, com 21 pontos e 10 rebotes. Em Salt Lake City, o ala turco Mehmet Okur marcou uma cesta de três pontos quando faltava pouco mais de um segundo para o apito final e garantiu a vitória do Utah Jazz sobre o Seattle SuperSonics por 109 a 107. O cestinha do Utah Jazz foi o ala Carlos Boozer, com 24 pontos, enquanto Paul Millsap marcou outros 16 e conseguiu 10 rebotes. O melhor em quadra pelo Seattle SuperSonics foi o ala-armador Ray Allen, com 33 pontos. Em Oakland, o Milwaukee Bucks venceu o Golden State Warriors por 115 a 110. O destaque da equipe ficou com o armador Charlie Bell, que marcou 28 pontos. O melhor em quadra pelo Golden State Warriors foi o ala Troy Murphy, com 23 pontos, enquanto armador Baron Davis e o reserva Monta Ellis marcaram 19 cada. Em Los Angeles, o ala-armador Kobe Bryant marcou 29 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Los Angeles Clippers por 97 a 98. O outro destaque dos Lakers na partida foi o ala Lamar Odom, com 18 pontos e 8 rebotes, enquanto o armador Smush Parker marcou outros 11. Os melhores em quadra pelo Los Angeles Clippers foram o ala-armador Cuttino Mobley e o ala Elton Brand, com 17 pontos cada. Em Houston, o brasileiro Anderson Varejão e seus companheiros de Cleveland Cavaliers não foram capazes de segurar o pivô chinês Yao Ming, que conduziu o Houston Rockets a uma vitória por 81 a 63, em partida válida pela temporada regular da NBA. Depois de permanecer 22 minutos em quadra, Varejão marcou seis pontos, além de conseguir nove rebotes e fazer duas assistências. Já o gigante chinês Yao Ming marcou 24 pontos e foi o destaque da partida. O melhor em quadra pelo Cleveland Cavaliers foi o ala LeBron James, com 21 pontos. Em Denver, os Nuggets ganharam do Indiana Pacers por 121 a 101, com destaque para o ala Carmelo Anthony, com 38 pontos, sua marca mais alta na temporada. O Indiana Pacers foi liderado por Jamaal Tinsley, com 25 pontos, enquanto o ala Jermaine O´Neal marcou outros 20.