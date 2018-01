Nets, Blazers e Kings vencem na NBA Apenas três partidas foram disputadas na rodada desta quinta-feira da liga de basquete norte-americana (NBA). O New Jersey Nets venceu o Orlando Magic por 89 a 79, em Orlando. Também na casa do adversário, o Portland Trail Blazers bateu o Atlanta Haws, por 93 a 85. No último jogo da noite, em San Antonio, o Sacramento Kings derrotou o Spurs. Placar final: 96 a 81.