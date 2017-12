Nets conseguem a 11ª vitória seguida na NBA O New Jersey Nets, do treinador Lawrence Frank, conquistou sua 11ª vitória consecutiva na atual temporada da liga de basquete norte-americana. Na noite desta quarta-feira, o time derrotou o Atlanta Hawks. Placar final: 98 a 92. Frank é agora o dono da marca de mais pontos ganhos no campeonato por um treinador estreante. Veja os resultados das demais partidas da noite: Orlando Magic 90 x 70 Utah Jazz San Antonio Spurs 86 x 82 Toronto Raptors Dallas Mavericks 114 x 98 Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 102 x 98 Milwaukee Bucks New Orleans Hornets 120 x 98 Washington Wizards Portland Trail Blazers 101 x 86 L.A. Clippers L.A. Lakers 100 x 99 Golden State Warriors