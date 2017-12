Nets conseguem a 14ª vitória seguida na NBA O New Jersey Nets conquistou, na noite desta terça-feira, sua 14ª vitória consecutiva na temporada 2003-2004 da liga de basquete norte-americana (NBA). O time do técnico Lawrence Frank derrotou o Toronto Raptors por 86 a 74. O cestinha do jogo foi Kenyon Martin, que marcou 25 pontos e pegou 15 rebotes na vitória do Nets. Veja os resultados das demais partidas da noite: Portland Trail Blazers 94 x 91 Orlando Magic Indiana Pacers 107 x 96 Golden State Warriors Atlanta Hawks 86 x 75 Philadelphia Sixiers Minnesota Timberwolves 108 x 102 Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 116 x 91 LA Clippers San Antonio Spurs 86 x 77 Houston Rockets Utah Jazz 99 x 86 Seattle SuperSonics Sacramento Kings 107 x 99 New York Knicks