Nets continuam na liderança isolada O New Jersey Nets derrotou nesta quarta-feira o Boston Celtics por 117 a 81 e manteve a liderança da Divisão do Atlântico, com 20 vitórias e nove derrotas. Foi a quarta vitória consecutiva dos Nets. Com a derrota, os Celtics continuam em segundo lugar na mesma Divisão, com 18 vitórias em 28 partidas, mas empatado com o Philadelphia 76ers. Richard Jefferson liderou o ataque dos Nets, marcando 22 pontos. Mais uma vez, Paul Pierce foi o cestinha do Boston, com 27 pontos. Outros jogos desta quarta: L.A. Lakers 99 x 105 Sacramento Orlando 104 x 99 Detroit