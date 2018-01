Nets derrota Pacers fora de casa e empata série em 2 a 2 Com 28 pontos do ala-armador Vince Carter e outros 22 do ala Richard Jefferson, o New Jersey Nets venceu o Indiana Pacers por 97 a 88, fora de casa, pelos playoffs da NBA. Com a vitória, o Nets empata em 2 a 2 a série melhor de sete entre as duas equipes na Conferência Leste. O quinto jogo acontece nesta terça-feira, na quadra do Nets. O pivô iugoslavo Nenad Krstic fez 21 pontos para o Nets, enquanto o armador Jason Kidd colaborou com outros dez. Pelo lado do Pacers, o cestinha foi o ala-pivô Jermaine O´Neal, com 22 pontos. A equipe de Indiana ainda contou com 15 pontos do ala-pivô reserva Austin Croshere, e 13 do ala Stephen Jackson. A grande ausência da partida foi o ala iugoslavo Peja Stojakovic, que não atuou pelo Pacers devido a uma lesão no joelho direito.