Nets derrotam Clippers: 95 a 90 Keith Van Horn marcou 34 pontos na vitória do New Jersey Nets sobre o Los Angeles Clippers por 95 a 90, na noite desta quinta-feira, em Los Angeles. Jason Kidd fez mais 16 pontos para o time de New Jersey. O time de Los Angeles foi liderado por Elton Brand, que marcou 23 pontos e conseguiu 16 rebotes. Quentin Richardson fez mais 20 pontos.