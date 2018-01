Nets derrotam Raptors na NBA A equipe do New Jersey Nets conseguiu sua 31ª vitória na temporada da NBA ao derrotar, em casa, o time do Toronto Raptors por 98 a 91, na noite deste sábado. Os Nets são os primeiros colocados na Conferência Leste. Já o Toronto, que perdeu sua 19ª partida, está em terceiro na mesma Conferência, e segundo na Divisão Central. A surpresa da rodada foi uma vitória do Chicago Bulls. O ex-grande time da NBA e atual saco de pancadas venceu o Seattle Supersonics fora de casa, pelo placar de 97 a 91. Estes foram os demais resultados da rodada: Utah Jazz 97 x 96 Portland TrailBlazers Atlanta Hawks 101 x 94 Los Angeles Clippers Milwaukee Bucks 81 x 86 Philadelphia 76ers Cleveland Cavs 107 x 115 Detroit Pistons