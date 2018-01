Nets e Celtics: o 2º duelo na NBA O New Jersey Nets joga neste domingo contra o Boston Celtics (às 21h30, com ESPN Internacional), em casa, com a vantagem de uma vitória (por 104 a 97) na série melhor-de-sete que define o título da Conferência do Leste da NBA. No jogo de domingo, Jason Kidd foi a estrela dos Nets, com 18 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.