Nets e Lakers empatam com Pistons e Spurs O New Jersey Nets empatou em 2-2 com o Detroit Pistons na série melhor-de-sete da segunda rodada dos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Em partida da noite desta terça-feira, o Nets derrotou o Pistons em casa, por 94 a 79. O cestinha do jogo foi Richard Hamilton, do Pistons, que marcou 30 pontos (seis rebotes e duas assistências) mas não conseguiu evitar a derrota do time. Pelo Nets, o destaque foi Jason Kidd, que marcou 22 (onze assistências e dez rebotes). As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, em Detroit. Lakers vencem Spurs Na outra partida da rodada, o Los Angeles Lakers também empatou em casa, em 2-2, com o San Antonio Spurs. Placar final: 98 a 90. Kobe Brayant, do Lakers, foi o cestinha do jogo ? contribuiu com 42 pontos (seis rebotes e cinco assistências) para a vitória do time de Los Angeles. A próxima partida entre Lakers e Spurs será na quinta à noite, em San Antonio.