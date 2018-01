Nets e Pistons avançam às semifinais Depois de duas prorrogações, em um jogo vibrante, o New Jersey Nets conseguiu derrotar o Indiana Pacers na última e decisiva partida da série melhor-de-cinco por 120 a 109 e se classificar para as semifinais dos playoffs da NBA. O destaque dos Nets foi Jason Kidd, que marcou 31 pontos. Pelo lado do Indiana, mais uma vez, Reggie Miller, que também marcou 31 pontos, teve uma atuação impecável, mas não conseguiu evitar a desclassificação dos Pacers. Miller foi responsável pelas cestas que levaram a partida as duas prorrogações do jogo. Agora, o New Jersey pega nas semifinais, em uma série melhor-de-sete, o Charlotte. Na outra partida, o Detroit Pistons venceu o Toronto Raptors por 85 a 82 e passou para a semifinal da Conferência Leste, onde enfrentará o vencedor da partida entre o Boston e o Philadelphia, que fazem o jogo decisivo nesta sexta-feira. Também amanhã, San Antonio e Seattle decidem quem pegará os Lakers nas semifinais. A próxima fase começa neste sábado.