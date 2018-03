Nets e Spurs ampliam vantagem na NBA O New Jersey Nets e o San Antonio Spurs deram mais um passo na noite desta quarta-feira para se classificarem para a próxima fase dos playoffs da NBA. Nets pela Conferência Leste e Spurs pela Oeste. As duas equipes venceram em casa a segunda partida da série melhor-de-sete válida pelas semifinais da NBA e abriram 2 a 0 na série. O New Jersey derrotou o Boston Celtics por 104 a 95 e o San Antonio bateu o Los Angeles Lakers por 114 a 95. Richard Jefferson e Jason Kidd foram os destaques dos Nets. Juntos, eles marcaram 48 pontos. Para os Celtics, Paul Pierce fez a sua parte e conseguiu um triplo de dois dígitos, com 32 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. As duas equipes jogam as próximas duas partidas, sexta-feira e segunda, em Boston. Em San Antonio, os Spurs dominaram toda a partida. No final do primeiro quarto, a equipe da casa ganhava por 31 a 18. Bruce Bowen e o argentino Emanuel GinDobili encabeçaram os Spurs. Bowen fez 27 pontos e GinDobili marcou 17. O tricampeão Los Angeles teve em Saquille O´Neal e Kobe Bryant, como de costume, seus maiores pontuadores. Cada um marcou 27 pontos. Os Lakers tentarão agora reverter a desvantagem em casa. Os dois próximos jogos acontecem em Los Angeles, sexta e domingo.