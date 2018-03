Nets e Spurs saem na frente na NBA San Antonio Spurs e New Jersey Nets venceram em casa, na noite desta segunda-feira, a primeira partida da série melhor-de-sete válida pela segunda rodada dos playoffs da NBA. Os Spurs bateram o tricampeão Los Angeles Lakers por 87 a 82 e os Nets derrotaram o Boston Celtics por 97 a 93. Tim Duncan foi o cestinha dos Spurs, com 28 pontos, oito rebotes e sete assistências. Foi a quinta vitória consecutiva dos Spurs diante dos Lakers. Kobe Bryant liderou os Lakers, com 37 pontos, seguido de Shaquille O´Neal, que marcou 24 e pegou 21 rebotes. Quarta-feira, em San Antonio, acontece a segunda partida. Em East Rutherford, Nova Jersey, pela Conferência Oeste, os Nets marcaram seu primeiro ponto na série com a ajuda dos 21 pontos de Kenyon Martin e 17 de Kerry Kittles. Pelos Celtics, mais uma vez, Paul Pierce foi o destaque, com 34 pontos. As duas equipes voltam a jogar em New Jersey na quarta-feira.