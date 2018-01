Nets empatam com Spurs na decisão da NBA O New Jersey Nets venceu o San Antonio Spurs, por 77 a 76, nesta quarta-feira à noite, em seu ginásio, igualando o playoff final da NBA por 2 a 2. A quinta partida está prevista para esta sexta-feira às 21h30, com transmissão da ESPN. O pivô Tim Duncan, dos Spurs, com 23 pontos, foi o cestinha da partida.