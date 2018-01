Nets empatam decisão com os Celtics O time do New Jersey Nets derrotou, nesta segunda-feira à noite, o Boston Celtics, por 94 a 92, empatando em 2 a 2 o playoff final da Conferência Leste da NBA. O quinto jogo está previsto para quarta-feira, em New Jersey. Paul Pierce, cestinha do Boston, com 31 pontos, teve a chance de empatar a partida a 1s1 do fim do quarto período, mas falhou no lance livre. Pelo lado dos Nets, o armador Jason Kidd, com 19 pontos, nove rebotes e nove assistências, foi o destaque.