Nets empatam decisão com os Spurs na NBA O New Jersey Nets empatou a série melhor-de-sete da decisão da NBA, por 1 a 1, com o Santo Antonio Spurs, ao vencer, por 87 a 85 (41 a 35), nesta sexta-feira à noite, no ginásio do adversário. O destaque foi o armador Jason Kidd, dos Nets, com 30 pontos. As equipes voltam a se enfrentar, domingo, às 21h30.