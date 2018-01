Nets estudam como parar Duncan e Robinson O técnico do New Jersey Nets, Byron Scott, deve estar quebrando a cabeça para encontrar uma forma de neutralizar a ação dos pivôs Tim Duncan e David Robinson, as ?Torres Gêmeas? do San Antonio Spurs, no segundo jogo da série melhor-de-sete da final da NBA, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Ginásio SBC, em San Antonio. Na primeira partida, quarta-feira, em San Antonio, Duncan marcou 32 pontos e Robinson 14 para a vitória dos Spurs por 101 a 89. New Jersey luta por seu primeiro título, depois de ter perdido do Los Angeles Lakers na decisão da última temporada. San Antonio espera repetir a conquista de 1999. Duncan, eleito o melhor jogador da Liga nas duas últimas temporadas, comandou o ataque dos Spurs e ainda teve atuação decisiva na defesa, com 20 rebotes. ?Dá muita confiança ganhar dessa forma. Ainda mais porque aumenta a pressão sobre o adversário para a segunda partida.? Os Nets até que conseguiram equilibrar o jogo no primeiro quarto, com a marcação eficaz de Kenyon Martin sobre Duncan. Mas parecem ter esquecido do talentoso Robinson, que dificultou o ataque adversário e ainda saiu da quadra com 14 pontos. ?Nossa defesa foi bem no início, mas foi caindo ao longo do jogo. Acho que perdemos a partida no terceiro quarto, quando eles abriram dez pontos de vantagem?, reconheceu Byron Scott. No terceiro quarto, Martin cometeu sua quarta falta, foi para o banco e os Nets ficaram sem ter como se defender das investidas de Duncan. O armador Jason Kidd, estrela dos Nets, também foi superado no duelo particular com seu colega dos Spurs, o francês Tony Parker, que marcou 16 pontos. Kidd saiu da quadra com 10. Parker, de 21 anos, defendeu o ídolo. ?Kidd teve uma noite ruim, mas sei que isso o tornará ainda mais forte e ele virá com tudo para o segundo jogo.? Prevendo isso, o técnico do San Antonio, Greg Popovich, reservou parte do treino desta quinta-feira para aprimorar novas jogadas defensivas. ?O marcador não dá idéia de como o primeiro jogo foi difícil. E acho que o de sexta-feira será igual.? O armador argentino Emanuel Ginobili, dos Spurs, análise a característica de sua equipe. ?Temos um estilo de jogo feio, mas vitorioso.?