Nets fazem 2 a 0 diante dos Pistons A estadia do New Jersey Nets em Michigan não poderia ter sido melhor. Nesta terça-feira, os Nets venceram a segunda partida fora de casa diante do Detroit Pistons por 88 a 86, somando assim 2 a 0 na série melhor-de-sete da final da Conferência Leste da NBA. Agora, o New Jersey poderá conquistar sua passagem para a final da temporada em casa, isso se ganhar os próximos dois jogos que acontecem em Meadowlands, em Nova Jersey, na quinta-feira e no sábado. Os destaques dos Nets foram Kenyon Martin e Richard Jefferson. Dos 25 pontos marcados por Martin, 16 aconteceram no último quarto da partida. Já Jefferson anotou três tiros livres cruciais nos últimos 80 segundos. Pelos Pistons, Richard Hamilton foi o cestinha, com 24 pontos. As finais da NBA continuam nesta quarta-feira, em San Antonio, com a segunda partida entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs pela Conferência Oeste. Os Mavericks venceram a primeira fora de casa.