Nets ficam a uma vitória da semifinal O New Jersey Nets está a uma vitória da semifinal da Conferência Leste da NBA. Nesta sexta-feira à noite, em Boston, diante de 18.624 torcedores, a equipe do armador Jason Kidd derrotou o Boston Celtics, por 94 a 76, abrindo 3 a 0 no playoff melhor de sete partidas. As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira. Com 25 pontos, Kenyon Martin, dos Nets, foi o cestinha da partida.