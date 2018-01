Nets ficam perto da final da NBA O New Jersey Nets deu um importante passo para chegar pela primeira vez à final da NBA. Com a vitória sobre o Celtics por 103 a 92, em casa, a equipe fez 3 a 2 na série melhor-de-sete jogos da decisão da Conferência Leste da liga norte-americana de basquete. Agora, os dois voltam a se enfrentar na sexta-feira, em Boston. Como sempre, o armador Jason Kidd foi o destaque do time de New Jersey, ao marcar 18 pontos, pegar 12 rebotes e dar 7 assistências. Além dele, Kerry Kittles (21 pontos), Kenyon Martin (19) e Keith Van Horn (18) tiveram boa atuação na vitória do Nets. Do outro lado, as duas estrelas do Celtics decepcionaram. Paul Pierce fez 24 pontos, mas ficou abaixo de sua média, enquanto Antoine Walker anotou apenas 13 pontos.