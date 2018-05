Nets perde 18.ª partida e entra para história da NBA

O New Jersey Nets entrou para a história da NBA com um recorde negativo. Ao perder para o Dallas Mavericks por 117 a 101, no IZOD Center, a equipe chegou à 18.ª derrota na temporada 2009/2010. É o pior início de campanha de todos os tempos na liga profissional norte-americana de basquete.



Até a partida contra o Mavericks, o Nets estava empatado com outras duas péssimas campanhas - a do Miami Heat em 1988 e a do Los Angeles Clippers, em 1999. A derrota marcou a despedida do técnico interino Tom Barisse, que será substituído por Kiki Vandeweghe já na partida de sexta-feira, contra o Charlotte Bobcats.

A derrota mexeu com os jogadores da equipe, que se mostraram desolados após o confronto. "Temos que tentar fazer história sempre, mas não desta forma", afirmou o armador Devin Harris.

O ala Chris Douglas-Roberts - cestinha da equipe com 24 pontos - não poupou os companheiros de críticas. "Quando a outra equipe consegue uma sequência de cestas, nosso time simplesmente desiste. Nós desistimos em vez de lutar."

O armador Jason Kidd, do Dallas, marcou 16 pontos, deu dez assistências e pegou oito rebotes. Considerado um dos maiores jogadores da história do New Jersey, ele não demonstrou pena da antiga equipe. "Não me causa nenhuma dor. É ruim, mas espero que eles se recuperem", disse.