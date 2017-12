Nets supera Pistons na 3ª prorrogação Um jogo de tirar o fôlego, que só foi decidido na terceira prorrogação. Assim foi a partida da noite desta sexta-feira pela semifinal dos playoffs da Conferência Leste da liga norte-americana de basquete, a NBA. Ao final de uma disputa duríssima, os New Jersey Nets, com destaque para a atuação de Brian Scalabrine, venceram o Detroit Pistons, que jogavam em casa, por 127 a 120. Com o resultado, os Nets assumiram a liderança da série melhor-de-sete partidas com três vitórias contra duas dos Pistons, depois de perderem os dois primeiros jogos da série. O próximo encontro entre os dois times será na noite deste domingo. No outro jogo da noite, o Minnesota Timberwolves, jogando em casa, derrotou o Sacramento Kings por 86 a 74 e assumiu a liderança da série melhor-de-sete com três vitórias contra duas dos californianos. O destaque do jogo foi o pivô Latrell Sprewell, que marcou 34 pontos para os Wolves. Caso vença a próxima partida, que acontecerá na noite deste domingo em Sacramento, os Wolves chegarão a uma final de Conferência pela primeira vez na história da franquia.