Nets vence Raptors e se aproxima das semifinais na NBA O New Jersey Nets não tomou conhecimento do campeão da Divisão Atlântico, o Toronto Raptors, e abriu uma vantagem de 3 a 1 nos playoffs, ao vencer a partida deste domingo por 102 a 81. O destaque do Nets ficou com o ala-armador Vince Carter, com 27 pontos, sete assistências e sete rebotes. Já o ala Richard Jefferson contribuiu com 23 pontos, enquanto o armador Jason Kidd marcou outros 17, deu 13 assistências e pegou oito rebotes. O pivô italiano Andrea Bargnani foi o cestinha do Raptors, com 16 pontos, enquanto o ala Chris Bosh marcou outros 13 e pegou 10 rebotes. O vencedor desta série terá como rival o ganhador da disputa entre o Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, e o Washington Wizards. A equipe de Varejão está com a vantagem de 3 a 0 e pode garantir a classificação já na próxima partida. O próximo jogo entre Nets e Raptors acontece na terça-feira, no Air Canadá Centre de Toronto.