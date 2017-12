Nets vencem Bulls a 1,5 segundo do final Com um arremesso certeiro de três pontos a 1,5 segundo do final da partida, Richard Jefferson garantiu a vitória para o New Jersey Nets sobre o Chicago Bulls por 100 a 99. Jefferson e Vince Carter terminaram a partida com 28 pontos cada. Pelos Bulls, destaque para Kirk Hinrich, com 26 pontos. Sem Tracy McGrady, os Rockets não conseguiram parar os Hornets e acabaram derrotados por 91 a 84, na noite deste sábado. Foi o quinto ano consecutivo que os Rockets não conseguiram ganhar os dois primeiros jogos da temporada. O destaque da partida foi o pivô P.J. Brown, dos Hornets, que conseguiu 18 pontos, 13 rebotes e dois tocos. Bobby Simmons e Michael Reed, com 23 pontos cada, levaram o Milwaukee Bucks à vitória por 105 a 100 contra o Miami Heat. Com o resultado, os Bucks conseguiram sua terceira vitória seguida no torneio. Dwyane Wade, com 21 pontos, foi o melhor pelo lado do Miami. Shawn Marion colaborou com 20 pontos e 14 rebotes para levar os Suns à vitória sobre o Jazz por 97 a 88. Foi a primeira derrota do time de Utah na temporada. O armador Steve Nash anotou 14 pontos e deu 11 assistências, enquanto Boris Diaw saiu do banco para garantir 14 pontos para os Suns. Em Dallas, Dirk Nowitzki anotou 34 points e os Mavericks bateram o San Antonio Spurs por 103 a 84. Em Washington, os Wizards bateram o Orlando Magics por 87 a 79. Gilbert Arenas marcou 30 pontos e Antawn Jamison, outros 23 e 13 rebotes. Em Auburn Hills, Tayshaun Prince conferiu 27 pontos e o Detroit Pistons derrotou o Toronto Raptors por 117 a 84. Em Indianapolis, Alan Iverson, com 29 pontos e 12 assistências, foi o destaque da vitória do Philadelphia 76ers sobre o Indiana Pacers: 111 a 109. Em Memphis, os Grizzlies venceram o Cleveland Cavaliers por 113 a 106, com 29 pontos de Paul Gasol. Em Portland, Zach Randolph converteu um lance livre a 0,2 segundo do final e deu a vitória ao Trail Blazers por 94 a 93 sobre o Atlanta Hawks. E em Los Angeles, Cuttino Mobley, com 27 pontos e 12 rebotes, foi um dos responsáveis pela vitória dos Clippers sobre o Minnesota Timberwolves por 100-99, já na prorrogação. Confira os resultados da rodada da NBA: Washington 87 x 79 Orlando Charlotte 107 x 105 Boston (Prorrogação) New Jersey 100 x 99 Chicago Detroit 117 x 84 Toronto Memphis 113 x 106 Cleveland Indiana 109 x 111 Philadelphia Milwaukee 105 x 100 Miami Houston 84 x 91 N.O./ Oklahoma City Dallas 103 x 84 San Antonio Utah 88 x 97 Phoenix Portland 94 x 71 Atlanta LA Clippers 100 x Minnesota 99