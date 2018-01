Nets vencem e pegam agora os Celtics O New Jersey Nets venceu em casa o Charlotte Hornets por 103 a 95 e se classificou para a final da Conferência Leste da NBA, na qual pegará o Boston Celtics. Os Nets fecharam a série melhor-de-sete por 4 a 1. Depois de 26 temporadas, é a primeira vez que os Nets disputam uma final . Já os Hornets fizeram nesta quarta-feira a última partida jogando por Charlotte. Na próxima temporada a equipe estará situada em Nova Orleans. A final da Conferência Oeste também já está definida: Sacramento Kings x L.A. Lakers. As finais das conferências começam no dia 18 de maio e também serão disputadas em séries de melhor-de-sete.