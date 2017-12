Nets vencem e seguem líderes na NBA Jason Kidd, Kerry Kittles e Kenion Martin marcaram, juntos, 58 pontos na vitória do New Jersey Nets sobre o Milwaukee Bucks por 108 a 84, nesta sexta-feira pela NBA. O resultado consolida ainda mais a liderança dos Nets na Divisão do Atlântico e na Conferencia Leste, com 44 vitórias e 25 derrotas. Já o Milwaukee, mesmo perdendo, continua na quinta colocação da Conferencia Leste e em segundo na Divisão Central, e com a vaga para os playoffs quase garantida. Outros resultados: Philadelphia 96 x 91 Boston Indiana 104 x 94 Miami Charlotte 106 x 92 Orlando Toronto 94 x 80 Cleveland Portland 109 x 93 Chicago Seattle 112 x 82 Houston L.A. Lakers 94 x 82 Detroit