Nets vencem os Celtics fora de casa em disputa direta pelos playoffs

O Brooklyn Nets conseguiu uma importante vitória nesta sexta-feira, na luta por uma das oito vagas da Conferência Leste para os playoffs da NBA. Mesmo atuando fora de casa, a equipe venceu o confronto direto diante do Boston Celtics por 109 a 107 e se manteve dentro da zona de classificação.

Foi a 13.ª vitória em 28 partidas para o Nets, campanha que o credencia à oitava colocação na atualidade. O Celtics vem logo na sequência, em nono, com 10 vitórias e 17 derrotas, e segue na briga por uma vaga nos playoffs.

A partida desta sexta-feira foi equilibrada desde o início, mas o Celtics se mantinha à frente no placar graças às boas atuações de Jeff Green e Jared Sullinger. No último período, no entanto, o Nets se aproximou e as equipes passaram a alternar na liderança.

Uma dessas mudanças aconteceu a 28 segundos para o fim, quando Jarrett Jack acertou arremesso decisivo para o Celtics. Avery Bradley respondeu do outro lado e a diferença ficou em dois pontos depois que Joe Johnson converteu um dos dois lances livres a um segundo para o fim. Gerald Wallace, então, acertou longo passe para Sullinger, que arremessou rapidamente, mas parou no aro.

Autor da cesta decisiva da partida, Jarrett Jack também foi o cestinha do dia, com 27 pontos, além de sete assistências e cinco rebotes. Ainda pelo Nets, destaque também para os 15 pontos de Alan Anderson. Do lado do Celtics, Green, com 22 pontos, e Sullinger, com 19, foram os melhores em quadra.