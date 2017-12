Nets vencem Phoenix Suns de Leandrinho O Phoenix Suns, time de Leandrinho na liga de basquete norte-americana, foi derrotado na noite deste sábado pelo New Jersey Nets, por 99 a 88. O jogador brasileiro esteve em quadra por apenas sete minutos, mas marcou nove pontos para o Suns. Uma tempestade de neve caía sobre New Jersey e apenas 5 mil espectadores compareceram ao ginásio. Veja os resultados das demais partidas da noite: Cleveland Cavaliers 95 x 85 Atlanta Hawks San Antonio Spurs 86 x 70 Miami Heat Houston Rockets 86 x 80 Detroit Pistons New Orleans Hornets 97 x 91 Chicago Bulls Washington Wizards 114 x 109 Milwaukee Bucks (em tempo extra) Dallas Mavericks 110 x 97 Orlando Magic Golden State Warriors 104 x 92 New York Knicks