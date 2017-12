Nets vencem por uma cesta o Toronto O ala Kenyon Martin fez a cesta decisiva na vitória do New Jersey Nets sobre o Toronto Raptors por 86 a 84, e tirou a equipe de uma seqüência de quatro derrotas. A vitória deixa o New Jersey mais tranqüilo na ponta da Divisão do Atlântico com 40 vitórias e 23 derrotas, seguido de perto pelo Boston, e na liderança da Conferência Leste. Outra partida decidida nos segundos finais aconteceu em Houston, entre os donos da casa e o Seattle. Os Rockets venceram o Seattle SuperSonics por 101 a 98. O destaque do Houston foi o jogador Cuttino Mobley, que marcou 38 pontos. Pelo Seattle, Gary Payton liderou com 24 pontos. Mesmo com a vitória, o Houston continua na quinta colocação da Divisão do Meio-Oeste com 24 vitórias e 39 derrotas. Outros resultados: Indiana 115 x 101 Golden State Philadelphia 104 x 96 New York Miami 90 x 78 Phoenix Milwaukee 110 x 81 Chicago San Antonio 98 x 84 Memphis L.A. Lakers 107 x 66 Charlotte