Nets vencem primeiro duelo com Pistons O New Jersey Nets venceu o Detroit Pistons, neste domingo, por 76 a 74, no primeiro jogo da decisão da Conferência Leste da NBA. Richard Hamilton, do Detroit, foi o cestinha da partida com 24 pontos. Pelo lado do New Jersey, Kenyon Martin marcou 16 pontos. As equipes voltam a se enfrentar terça-feira.