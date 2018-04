Nets vencem Spurs pela NBA O New Jersey Nets conseguiu uma vitória apertada em casa contra o San Antonio Spurs por 99 a 97. O destaque dos Nets foi Jason Kidd, que marcou 16 pontos, fez 12 assistências e pegou 10 rebotes. Com o resultado, o New Jersey continua na liderança da Divisão Atlântico com 25 vitórias e 11 derrotas. Mesmo com a derrota, os Spurs continuam na segunda colocação da Divisão Meio-Oeste, com 25 vitórias e 10 derrotas, atrás do Minnesota, e têm a quarta melhor campanha entre todas as equipes da NBA, nesta temporada. Confira os outros jogos: Orlando 113 x 87 Dallas Utah 106 x 97 Denver Los Angeles Lakers 120 x 81 Memphis Miami 85 x 79 Golden State