New Jersey derrota Pacers na NBA Em um jogo que colocou frente a frente as duas equipes líderes das Divisões Atlântica e Meio-Oeste da Conferência Leste da temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA), na noite deste sábado, o destaque foi o astro Jason Kidd, que anotou o seu sexto ?triple-double? (quando o alcança marcas de dois dígitos em pontos marcados, rebotes pegos e assistências feitas) da temporada e o segundo seguido para ajudar sua equipe, o New Jersey Nets, a derrotar o Indiana Pacers por 82 a 75, na casa do adversário. Kidd esteve em quadra por 42 minutos e marcou 16 pontos, pegou dez rebotes e fez 14 assistências. Esta foi a nona vitória dos Nets nos últimos onze jogos. Comfira os demais resultados da noite: Atlanta Hawks 84 x 87 Detroit Pistons Miami Heat 80 x 100 New York Knicks Chicago Bulls 100 x 86 Washington Wizards Dallas Mavericks 104 x 98 Memphis Grizzlies Seattle SuperSonics 86 x 104 Minnesota Timberwolves