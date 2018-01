New Jersey faz 3 a 1 sobre o Hornets O New Jersey Nets está a apenas uma vitória da final da Conferência Leste da NBA. Neste domingo, mesmo fora de casa, a equipe ganhou mais uma vez do Charlotte Hornets, por 89 a 79, abrindo 3 a 1 na série melhor-de-sete jogos da liga norte-americana de basquete. O grande destaque da partida foi o armador Jason Kidd, que marcou 24 pontos (sendo 13 nos últimos 8 minutos do confronto), pegou 11 rebotes e ainda deu 9 assistências para o Nets. Os dois times voltam a jogar na quarta-feira, em New Jersey.