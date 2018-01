New Jersey Nets amplia seqüência de vitórias na NBA O New Jersey Nets obteve, na noite deste domingo, sua oitava vitória consecutiva na NBA: 79 a 74 sobre o Detroit Pistons, em Detroit. O ala Vince Carter foi o destaque da partida, com 22 pontos. O resultado manteve o Nets na terceira posição da Conferência Leste, com 40 vitórias e 28 derrotas. Apesar da surpreendente derrota, o Detroit segue na liderança, com a melhor campanha da liga: 55 vitórias e 14 derrotas. O Los Angeles Lakers deu um passo importante rumo à classificação aos playoffs ao vencer o New Orleans Hornets por 105 a 94, em Los Angeles. O time tem agora 38 vitórias e 34 derrotas e está em sétimo na Conferência Oeste. O ala Kobe Bryant foi mais uma vez o destaque da equipe, com 30 pontos. Outros resultados da rodada: Indiana Pacers 92 x 79 Phildelphia Sixers Minnesota Timberwolves 98 x 94 New York Knicks Milwaukee Bucks 125 x 116 Toronto Raptors (após uma prorrogação) Boston Celtics 97 x 101 Chicago Bulls Houston Rockets 102 x 104 Cleveland Cavaliers (após uma prorrogação) Memphis Grizzlies 102 x 95 Charlotte Bobcats Orlando Magic 108 x 101 Atlanta Hawks Seattle SuperSonics 106 x 102 San Antonio Spurs Sacramento Kings 83 x 90 Golden State Warriors Portland Trail Blazers 83 x 97 Los Angeles Clippers