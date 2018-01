New Jersey Nets bate Raptors por 102 a 89 e lidera a série O ala-armador Vince Carter recuperou sua precisão numa apresentação de gala para o New Jersey Nets, que venceu por 102 a 89 o Toronto Raptors no terceiro jogo dos playoffs. Outro destaque foi o armador Jason Kidd. Agora, o Nets lidera por 2 a 1 a série melhor de sete. O quarto jogo será também no Continental Airlines Arena de East Rutherford (Nova Jersey), no próximo domingo. Carter marcou 37 pontos (15 de 23 arremessos) e deu cinco assistências. Já Kidd, que era dúvida nos últimos dias devido uma contusão no joelho esquerdo, anotou seu 10.º "triple-double" em playoffs, com 16 pontos, 16 rebotes e 19 assistências. Foi a sua melhor atuação numa fase final. Kidd também roubou três bolas e deu um toco, em 39 minutos. Com mais um "triple-double" em playoffs, ele empatará no segundo lugar com Larry Bird. Magic Johnson tem a melhor marca de todos os tempos, com 20. O time de Toronto não vence fora de casa na fase final desde 6 de maio de 2001, quando derrotou o Philadelphia Sixers, pela semifinal da Conferência Leste.