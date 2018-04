New Jersey vence Clippers na NBA A rodada da NBA na madrugada desta sexta-feira prosseguiu com cinco jogos. O New Jersey Nets celebrou o retorno de Kenyon Martin, antes suspenso, vencendo a equipe do Los Angeles Clippers, por 108 a 89. O destaque do time da costa leste foi Kerry Kittles, que marcou 16 de seus 18 pontos apenas no terceiro período. Jason Kidd teve 11 assistências, sete pontos e nove rebotes. Pelos Clippers, Lamar Odom marcou 14 pontos e Elton Brand teve 13 pontos e 11 rebotes. Em outro jogo, realizado em Salt Lake City, o cestinha Karl Malone marcou 30 pontos e teve 10 rebotes, para levar a equipe do Utah Jazz à vitória frente ao Houston Rockets, pelo placar de 83 a 79. Utah venceu seu sétimo jogo consecutivo. No terceiro jogo da rodada, o time do New York Knicks venceu sua primeira partida em oito jogos, ao derrotar o Dallas Mavericks por 111 a 89. No jogo entre Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers, saiu vitorioso o time do estado de Colorado, por 96 a 91. Denver pôs fim a uma série de cinco derrotas. Já o time de Ohio perdeu sua quarta partida consecutiva. Por fim, na cidade de Phoenix, o novato espanhol Pau Gasol conseguiu uma das melhores marcas de sua carreira na NBA, ao marcar 31 pontos. O desempenho de Gasol ajudou na vitória de seu time, o Memphis Grizzlies, frente ao dono da casa, o Phoenix Suns, por 102 a 96. Esta foi a segunda vitória dos Grizzlies em cima dos Suns na história dos confrontos entre as duas equipes. Dezoito jogos já haviam sido disputados anteriormente.