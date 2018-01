New Jersey vence e soma duas vitórias Com 24 pontos de Lucious Harris, o New Jersey Nets derrotou nesta terça-feira o Charlotte Hornets por 102 a 88 e soma agora duas vitórias na série melhor-de-sete, pelas semifinais da Conferência Leste a NBA. A partida ficou equilibrada até o fim do segundo quarto, que terminou em 53 a 50 para os Nets. Mas a noite inspirada de Harris foi determinante para os Nets conseguirem o segundo êxito em casa. Agora, as duas equipes voltam a jogar na próxima quinta-feira em Charlotte. Na outra partida, San Antonio Spurs bateu fora de casa o Los Angeles Lakers por 88 a 85, empatando a série por 1 a 1. A terceira partida acontece na sexta-feira em San Antonio. Também pela Conferência Oeste, o Sacramento e o Dallas somam uma vitória cada um. O desempate será amanhã em Dallas.