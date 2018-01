New Jersey vence o Portland na NBA O New Jersey Nets derrotou nesta quarta-feira o Portland Trail Blazers por 105 a 104 e conseguiu sua quarta vitória consecutiva na NBA. Jason Kidd liderou os Nets com 27 pontos e 12 assistências. Com o resultado, o New Jersey assume a liderança da Divisão do Atlântico ao lado do Philadelphia 76ers. São 15 vitórias e sete derrotas. O Portland, que estava na segunda colocação da Divisão do Pacífico, foi superado pelo Seattle SuperSonics, que bateu nesta quarta o Philadelphia por 92 a 88, e pelo Phoenix Suns, que venceu o Boston Celtics por 103 a 94. Agora, o Portland soma dez vitórias em 20 partidas (4º lugar), o Phoenix acumula 11 vitórias em 21 jogos (3º lugar) e o Seattle tem 12 vitórias em 22 jogos (2º lugar). O Sacramento Kings lidera a Divisão com 18 vitórias em 21 partidas. Outros resultados desta quarta: Cleveland 96 x 83 Toronto Detroit 91 x 80 Atlanta Indiana 126 x 119 Milwaukee Memphis 96 x 93 Denver San Antonio 111 x 104 Dallas