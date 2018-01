New Jersey vence os Celtics na NBA O New Jersey Nets venceu neste domingo o Boston Celtics por 104 a 97 pela primeira partida das finais da Conferência Leste da NBA. O cestinha dos Nets foi Jason Kidd com 17 pontos. A próxima partida da série melhor-de-sete acontece novamente em New Jersey, na terça-feira. Na outra final, da Conferência Oeste, os Lakers venceram a primeira sobre os Kings e voltam a jogar nesta segunda-feira em Los Angeles.