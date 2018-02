New Orleans Hornets derrota Cleveland Cavaliers na NBA

A equipe do New Orleans Hornets não teve problemas para derrotar neste sábado o Cleveland Cavaliers, do brasileiro Varejão, por 86 a 76, em partida válida pela temporada regular da NBA. Os destaques do Hornets foram David West, com 27 pontos, e Chris Paul, com 20. O time de Nova Orleans somou a quinta vitória consecutiva. Apesar da boa fase da equipe, que conquistou a 20.ª vitória em 30 confrontos, os torcedores lotaram a Arena de Nova Orleans (17.623 pagantes) para ver o astro LeBron James, do Cavaliers - ele teve uma atuação apagada. O brasileiro Anderson Varejão atuou por 22 minutos e marcou seis pontos, ao acertar três de seus oito arremessos. Ele ainda pegou nove rebotes, cometeu três faltas e deu duas assistências.