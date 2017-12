New Orleans Hornets vence em casa e segue invicto na NBA O New Orleans Hornets conseguiu manter a invencibilidade na temporada da NBA ao derrotar, na noite desta terça-feira, o Golden State Warriors por 97 a 93, em Okhaloma City. Essa foi a quarta vitória consecutiva da equipe, que divide com o Utah Jazz a melhor campanha neste início de campeonato. O Golden State, com duas vitórias e três derrotas, está em quarto lugar na Divisão do Pacífico da Conferência Oeste. O destaque do Hornets, que ainda joga em Okhaloma por causa da destruição causada pelo furacão Katrina em Nova Orleans no ano passado, foi o armador Chris Paul, que anotou 22 pontos e deu 11 assistências. O brasileiro Marcus Vinícius, em primeiro ano na Liga Profissional Norte-Americana de Basquete, não foi aproveitado pelo técnico Byron Scott e ficou o tempo todo no banco de rerservas. Quem se deu mal na rodada foi o Cleveland Cavaliers, que perdeu em casa para o Atlanta Hawks por 104 a 95, após uma prorrogação. O ala-armador Joe Johnson anotou sete de seus 25 pontos no tempo complementar para conseguir a terceira vitória do Atlanta na temporada. O time do ala brasileiro Ânderson Varejão, que começou a reserva e jogou apenas 12 minutos (nenhum ponto e apenas um rebote) foi derrotado pela segunda vez consecutiva. Outros resultados Indiana Pacers 97 x 86 Philadelphia Sixers Miami Heat 90 x 87 Seattle Supersonics Memphis Grizzlies 80 x 86 Houston Rockets Los Angeles Lakers 95 x 88 Minnesota Timberwolves