New Orleans Hornets vence Nuggets e segue invicto na NBA

O New Orleans Hornets manteve sua invencibilidade na temporada regular da NBA ao vencer, fora de casa, na noite deste domingo, o Denver Nuggets por 93 a 88. O ala David West foi o cestinha do Hornets, com 17 pontos, enquanto o armador Chris Paul deixou a quadra com um "double double", ao converter outros 15 e distribuir 11 assistências. O ala brasileiro Marquinhos permaneceu em quadra por quatro minutos, anotou dois pontos (1 em 1 de arremessos de quadra) e pegou dois rebotes. O destaque do Denver, que sofreu sua primeira derrota, ficou com a estrela Allen Iverson, que marcou 23 pontos, enquanto Carmelo Anthony contribuiu com outros 20. O pivô brasileiro Nenê Hilário teve mais uma boa atuação pelo Nuggets, com 12 pontos (4 de 6 arremessos de quadra e 4 de 6 lances livres), seis rebotes, duas assistências, uma recuperada de bola e um toco, após ficar por 21 minutos em quadra.