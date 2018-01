New Orleans vence Detroit na NBA O time do New Orleans Hornets bateu o Detroit Pistons na noite deste sábado, na casa do adversário, e Jamal Mashburn foi, mais uma vez, o grande destaque da noite. Quando faltavam apenas dois décimos de segundo para o fim da partida, Mashburn marcou a cesta decisiva pela segunda vez em dois jogos, e liderou sua equipe na importante vitória pelo placar de 93 a 91. Na sexta-feira, o jogador já havia marcado a última cesta do jogo contra o Memphis Grizzlies, ajudando os Hornets a cravarem 125 a 123 na prorrogação. Naquele jogo, Mashburn estabeleceu um recorde em sua carreira, marcando nada menos do que 50 pontos. Confira os demais resultados da noite: Miami Heat 100 x 90 Chicago Bulls Houston Rockets 93 x 82 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 105 x 96 Indiana Pacers Utah Jazz 99 x 89 Denver Nuggets Portland TrailBlazers 90 x 93 Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers 87 x 89 Atlanta Hawks